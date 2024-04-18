وفد من 13 دولة لاتينية يزور مشروع «المدينة الآمنة» في دمياط

زار حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، وسفراء وقائمين بأعمال 13 دولة لاتينية معتمدين في القاهرة، وسفير كندا مدينة دمياط يومي 17 و18 أبريل.

والتقى الزائرون الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، التي استعرضت جهود الدولة في تمكين المرأة، وارتفاع نسب تمثيلها في المناصب الوزارية والدبلوماسية والقضائية والبرلمانية وغيرها في السنوات الأخيرة، بحسب صفحة الخارجية عبر «فيسبوك».

زيارة مشروعات مختلفة

وعرضت القدرات التجارية والاستثمارية لمحافظة دمياط تزامنا مع تطوير الميناء؛ لتعزيز التصدير للخارج في عددٍ من المجالات والسلع المهمة، إضافة إلى خطة الدولة في إقامة المشروعات العملاقة في نطاق المحافظة في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

وأشاد مساعد وزير الخارجية بتعاون أجهزة الدولة في الترويج للقدرات المصرية بمختلف المجالات، وإبراز دور الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا أهمية إطلاع السفراء الأجانب على مختلف مناحي التطوير في الدولة المصرية.

وزار الوفد مشروع «المدينة الآمنة» في عزبة البرج، الذي أقيم بالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للمرأة، والمجلس القومي المصري للمرأة؛ لتخصيص مناطق آمنة لحماية النساء والفتيات ضد العنف، وتعليمهن الحرف المختلفة، وتطوير مهاراتهن الإبداعية.

زيارة شركة إنتاج الأسمدة «موبكو»

كما زار السفراء شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، وكذا الشركة المصرية لإنتاج الميثانول «ميثانكس» بحضور اللواء أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء دمياط.