عمر الشناوي: آسر ياسين سبب مشاركتي في مسلسل بدون سابق إنذار

حقق الفنان عمر الشناوي نجاحا جماهيريا كبيرا في مسلسل الحشاشين بالموسم الرمضاني، من خلال شخصية السلطان بركياروق، الذي دخل في مواجهات مع شخصية حسن الصباح، التي جسدها الفنان كريم عبدالعزيز، ورغم أهمية دوره بالمسلسل، إلا أنه كان له ظهور خاص في مسلسل بدون سابق إنذار أيضًا، ولم يتعد مشاهد معدودة.

أسباب مشاركة عمر الشناوي في مسلسل بدون سابق إنذار

أوضح الفنان عمر الشناوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه ظهر فى مسلسل بدون سابق إنذار بعدة مشاهد ضئيلة، من أجل صديقه الفنان آسر ياسين، الذي تجمعه معه علاقة صداقة قوية، ولم يتمكن من رفض طلبه لهذا الظهور الخاص.

وتابع «الشناوي» أن قصة مسلسل بدون سابق إنذار كانت جذابة بشكل كبير، لأنه لأول مرة يتم تقديم عمل درامي عن أزمة مرض السرطان للأطفال، وكيفية مواجهته والتعامل معه، مشيرًا إلى أن المسلسل كان يحمل عدة عناصر جذب ومفاجآت أيضًا، بينها خلط الأنساب وأن الطفل عمر ليس الابن الحقيقي للأبطال.

تفاصيل ظهور عمر الشناوي في بدون سابق إنذار

وظهر عمر الشناوي فى شخصية الحبيب السابق للفنانة عائشة بن أحمد، التي جسدت شخصية ليلى خلال الأحداث، ويواصل الثنائي علاقتهما كأصدقاء حتى بعد زواجها، حتى يكتشف زوجها مروان الذي يجسده الفنان آسر ياسين للمحادثات بينهما، وتقع مشكلة ثقة كبيرة بينه وبين زوجته.