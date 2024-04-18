محافظ الجيزة يوجه ببحث طلبات الأمهات المثاليات وسرعة الرد عليها

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة بحث طلبات الأمهات المثاليات بالمحافظة وسرعة الرد عليها والتسهيل عليهم وتلبية احتياجاتهم، وهنأهم بمناسبة أعياد الأم والأسرة خلال احتفالية أقامتها المحافظة اليوم الخميس بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة.

الأم المصرية تمثل عمود الخيمة

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن الحفل يعد تكريماً رمزياً لأمهات المحافظة وفي مقدمتهن أمهات الشهداء، مؤكداً على أن الأم المصرية تمثل عمود الخيمة لكل أسرة وهي المحرك الرئيسي للتنمية والراعي الرسمي لاستقرار الدولة المصرية.

وأكد راشد على المكانة المرموقة التي تحتلها الأم في المجتمع المصري، والذين اختاروا الأم لقباً وصفتاً لمصر بوصفها «أم الدنيا»

أمهات مثاليات

كما كرم محافظ الجيزة الجمعيات المشاركة والأمهات المثاليات على مستوى المحافظة أم مثالية «كافلة» أمهات مثاليات «أم لابن ذو احتياجات خاصة»، «أمهات شهداء» الأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام لمحافظة الجيزة والمراكز والمدن والأحياء.

وشملت أسماء المكرمين والبالغ عددهم 34 أم مثالية على مستوى المحافظة «نجاح محمود الأم المثالية الأولى - منى محمد الأم المثالية الثانية – صفية بسطامي الأم المثالية الثالثة – فاتن محمد الأم المثالية الرابعة – نجاه علي إبراهيم الأم المثالية الخامسة – وفاء حمدي الأم المثالية السادسة – نجوان فؤاد الأم المثالية السابعة – ألن زخاري الأم المثالية الثامنة – فاطمة إسماعيل الأم المثالية التاسعة – فرح حسين الأم الكافلة وسهير سيد الأم الكافلة – عبير زكريا أم لابن من ذو الهمم – حمدية عبد العظيم الأم لابن من ذو الهمم – ليلى عبد العاطي أم الشهيد – نجاه سيد أم الشهيد».

والأمهات المثاليات على مستوى الديوان العام والمراكز والأحياء «سامية عبد الرسول – عزة إبراهيم – كوكب عمر – سامية السيد – محمد الشريف – ماجدة سالم – إبتسام إبراهيم – هويدا حسنين – لطيفة سعد – منال عبد الغفار – إزهار محمد – سعاد كمال – هناء سيد – صباح إمام – ريموندا جرجس – منى فتحي – نعمة حسن – هدى عبد التواب – سكينة طه – جيهان أنور».