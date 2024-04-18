«الحج والعمرة»: 15 ذو القعدة آخر موعد لدخول حاملي تأشيرة العمرة السعودية

قالت وزارة الحج والعمرة السعودية إن تأشيرة العمرة للقادمين من خارج السعودية، تبلغ مدتها 3 أشهر، وتبدأ من تاريخ الدخول إلى السعودية، على أن تنتهي بحد أقصى في 29 ذو القعدة، وتختلف حسب برنامج المعتمر، بحسب ما جاء في صحيفة «سبق» السعودية، مشددة الوزارة على أن آخر موعد لدخول حاملي تأشيرة العمرة هذا العام هو 15 ذو القعدة 1445.

آخر موعد لدخول السعودية من أجل العمرة

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية في منشور لها عبر حساب «العناية بالمستفيدين» على منصة «إكس»، أن آخر موعد لدخول حاملي تأشيرة العمرة هذا العام هو تاريخ 15 ذو القعدة 1445، وأن آخر موعد للبقاء في السعودية لحامل تأشيرة العمرة هو تاريخ 29 ذو القعدة 1445.

وكانت «الحج والعمرة» قد تفاعلت مع تساؤلات المستفيدين عبر منصة التدوينات القصيرة «إكس» بتاريخ 14 أبريل الجاري، موضحة أن صلاحية تأشيرة العمرة 3 أشهر من تاريخ إصدارها، بدلا عن تاريخ الدخول إلى المملكة، على أن تنتهي بحد أقصى في 15 ذو القعدة من كل عام هجري، بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية السعودية، قبل أن تعود مجدداً وتوضح أن صلاحية التأشيرة تبدأ من دخول المملكة، وأن آخر موعد للبقاء في السعودية هو 29 ذو القعدة.

بدء سريان صلاحية تأشيرة العمرة اعتبارا من تاريخ إصدارها

وأكدت الوزارة أنه لا يمكن تمديد تأشيرة العمرة التي مدتها 90 يوماً، كما لا يمكن تحويلها إلى تأشيرة أخرى حيث يبدأ سريان صلاحية تأشيرة العمرة اعتبارا من تاريخ إصدارها، ويمكن تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات العمرة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد، عبر زيارة الرابط التالي «منصة نسك» : https://nusuk.sa/ar/partners.