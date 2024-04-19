13 نصيحة للتعامل مع الأبناء وحل مشاكلهم.. قضية ناقشها مسلسل كامل العدد+1
كتب:
أمنية شريف
09:35 ص | الجمعة 19 أبريل 2024
مسلسل كامل العدد +1
التعنيف بشدة أو المعاملة بقسوة عند ارتكاب الأبناء لأقل الأخطاء، مشكلة يقع فيها كثير من الآباء إذ يعتقدون أنّ تلك الطريقة تساعد على ابتعاد الأطفال عن الأخطاء، لكن البعض لا يدرك أنّ هذا الأسلوب يأتي بنتيجة عكسية، ويجعل الابن يكره والديه سبب عدم سماعهما له، وهي قضية سلط عليها الضوء مسلسل كامل العدد+1 الذي عُرض في رمضان 2024.
مسلسل كامل العدد+1
وفي مسلسل كامل العدد+1، حاول الأب «شريف سلامة» والأم «دينا الشربيني»، تطبيق أسلوب التربية الإيجابية مع أبنائهما لتقويمهم وجعلهم يتجنبون السلوكيات الخاطئة، وهو ما علق عليه الدكتور جمال فرويز، أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أنّ التربية بأسلوب إيجابي تكون لحياة نفسية أفضل للأبناء.
قواعد التربية الإيجابية
وأوضح أنّ الأبناء يصبحون أكثر قدرة على فهم الصواب والخطأ ولا يقعون مره أخرى في المشكلات إذا جرى معاملتهم دون قسوة: «الأبناء بيتشكلوا حسب المعاملة معاهم والسلوك الصحيح»، ومن أهم القواعد التي يجب اتباعها لتحقيق التربية الإيجابية، ما يلي:
- وضع ضوابط لكل شيء بأسلوب حسن.
- الأطفال يركزون على التصرفات الصادرة من الأبوين، لذلك يجب أنّ يكونا قدوة لهم.
- الحرص على تشجيع طفلك في كل خطوة، والاهتمام بالسلوك الجيد والتركيز عليه.
- بدلًا من معاقبته على السلوك السيئ، يجب التحدث معهم.
- تجنبي السخرية والاستهزاء بمشاعر طفلك.
- تعليم الطفل طرقا تساعده لحل مشاكله دون تدخل الأبوين.
- الاهتمام بكل ما يحبه الطفل.
- التواصل المستمر مع الأبناء.
- عدم انتهاك خصوصية الأبناء.
- احترام شخصية الطفل وآرائه.
- لا تقلل من ثقتهم بأنفسهم، بل عزز إيمانهم بقدراتهم.
- اجعل المنزل بعيدًا عن الأجواء السلبية التي تؤثر على الطفل.
- الاهتمام بنفسية الطفل.