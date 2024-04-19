13 نصيحة للتعامل مع الأبناء وحل مشاكلهم.. قضية ناقشها مسلسل كامل العدد+1

التعنيف بشدة أو المعاملة بقسوة عند ارتكاب الأبناء لأقل الأخطاء، مشكلة يقع فيها كثير من الآباء إذ يعتقدون أنّ تلك الطريقة تساعد على ابتعاد الأطفال عن الأخطاء، لكن البعض لا يدرك أنّ هذا الأسلوب يأتي بنتيجة عكسية، ويجعل الابن يكره والديه سبب عدم سماعهما له، وهي قضية سلط عليها الضوء مسلسل كامل العدد+1 الذي عُرض في رمضان 2024.

مسلسل كامل العدد+1

وفي مسلسل كامل العدد+1، حاول الأب «شريف سلامة» والأم «دينا الشربيني»، تطبيق أسلوب التربية الإيجابية مع أبنائهما لتقويمهم وجعلهم يتجنبون السلوكيات الخاطئة، وهو ما علق عليه الدكتور جمال فرويز، أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أنّ التربية بأسلوب إيجابي تكون لحياة نفسية أفضل للأبناء.

قواعد التربية الإيجابية

وأوضح أنّ الأبناء يصبحون أكثر قدرة على فهم الصواب والخطأ ولا يقعون مره أخرى في المشكلات إذا جرى معاملتهم دون قسوة: «الأبناء بيتشكلوا حسب المعاملة معاهم والسلوك الصحيح»، ومن أهم القواعد التي يجب اتباعها لتحقيق التربية الإيجابية، ما يلي: