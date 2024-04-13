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دراما المتحدة

فريق مسلسل كامل العدد +1 يحتفل بعيد ميلاد إسعاد يونس في صاحبة السعادة

كتب:

محمد عزالدين
04:46 ص | السبت 13 أبريل 2024
فريق مسلسل كامل العدد +1

فريق مسلسل كامل العدد +1

احتفل فريق عمل مسلسل كامل العدد +1 بعيد ميلاد الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، وذلك خلال استضافتها لهم ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «dmc».

أبطال  كامل العدد +1 يحتفلون بعيد ميلاد إسعاد يونس

وحرص فريق مسلسل كامل العدد +1 على إحضار الحلوى الخاصة بالاحتفال بعيد الميلاد، حيث قدموا لها تهنئة جماعية بمناسبة عيد ميلادها، كما غنوا لها أغنية احتفالا بها، كما حرص الفنان أحمد جمال سعيد على اصطحاب إسعاد يونس، لتقوم بإطفاء الشموع بتورتة عيد ميلادها.

وعلّقت الفنانة دينا الشربيني: «أحلى حاجة حصلت النهاردة، وأحلى حاجة في حلقة النهاردة، إن عيد ميلاد إس، واحنا عشان عيلة واحدة بجد مبسوطين إننا معاكي وبنحتفل بعيد ميلادك».

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