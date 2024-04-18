الأول من نوعه بمصر.. افتتاح أول مرصد فلكي داخل مدرسة في القاهرة

افتتح أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، أول مرصد فلكي على مستوى الجمهورية داخل مدرسة، وجرى ذلك بمدرسة الشيماء الثانوية بنات بإدارة البساتين.

وناقش مدير المديرية الحاضرون وعددهم 115 طالبا في المشروعات المعروضة، ومدى الاستفادة التي تعود عليهم من هذه المشروعات البحثية.

وأوضح موسى، أن المرصد الفلكي مُقام على سطح مدرسة الشيماء الثانوية بنات ومجهز بأرضية مزروعة بالنباتات وبه تلسكوب، وقام الطلاب بالشرح لمدير المديرية كيفية استخدامه والهدف منه، حيث يسهل معرفة الأرصاد الجوية والمناخ ويستخدم كذلك في مراقبة الظواهر الطبيعية.

تنمية مهارات البحث العلمي

وجرى خلال الزيارة تقييم المشروعات البحثية المعروضة، والتي تهدف إلى تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلاب من خلال وحدة البحث العلمي بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وتوجيه عام مادة العلوم بالمديرية.

وأضاف مدير المديرية، أن دعم مجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمشروعات العلمية يعتبر طفرة وحافز قوي للطلاب للوصول إلى القمة، والحرص على نشر ثقافة الإبداع والابتكار لاكتشاف المبدعين والمبتكرين وتوفير بيئة ملائمة لإنجاز الطلبة لمشروعاتهم.

وقدم موسى الشكر للقائمين على معرض العلوم والابتكار ولجميع الطلاب والطالبات المشاركين بالمعرض، مشيداً بالمشروعات البحثية والابتكارات المقدمة، خاصة وأنها تقدم حلولا علمية للمشكلات التي تواجه المجتمع، مؤكداً دعم محافظة القاهرة المستمر لهم في عمل مشروعات تهدف إلى التجديد والابتكار.