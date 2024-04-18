التقديم الآن.. وظائف مهندسين جميع التخصصات برواتب مجزية

اعتادت نقابة المهندسين طرح فرص عمل للمهندسين في مختلف التخصصات لأعضاء الجمعية العمومية، عبر لجنة إدارة التوظيف الموجودة في النقابة، التي تعلن بدورها عن مجموعة من فرص العمل والوظائف المُتوفرة في عدد من الأماكن أو الشركات الهندسية المختلفة، يأتي ذلك في إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها النقابة للمهندسين من الأعضاء أو غير الأعضاء.

فرص عمل للمهندسين

وقالت لجنة إدارة التوظيف بنقابة المهندسين، إن هناك عددا من فرص العمل للمهندسين من مختلف التخصصات في أكثر من شركة سواء مدني، أو عمارة أو ميكانيكا أو تخطيط وأخرى، وجاءت بعض هذه الفرص كالتالي:

- شركة مقاولات تطلب عدد 10 مهندسين تخصص مدني للعمل في مواقعها بالمشاريع بمدن محافظة جنوب سيناء خبرة من 3 إلى 5 سنوات، مٌضيفة أن من لديه الرغبة في العمل، إرسال السيرة الذاتية مصحوبة بشهادات الخبرة على قسم الموارد البشرية الرقم التالي+20 101 015 2342.

- مطلوب مهندس تخطيط خبرة 3 سنوات أو أكثر - مشروع مونوريل 6 أكتوبر الشركة بمصر الجديدة، التواصل وإرسال الـ cv على رقم 01010306947 «واتس آب فقط».

- مطلوب للعمل مباشرة في شركة مقاولات

2 مهندس مدني خبرة 3 – 7 سنوات

2 مهندس معماري خبرة 3 – 7 سنوات

2 مهندس MEP خبرة 3 – 7 سنوات

مهندس مكتب فني خبرة 3 – 7 سنوات

3 رسامين 4 مراقب أعمال إنشائية 4 مراقب أعمال معمارية وتشطيبات.

ويتم كتابة التخصص والمدينة في عنوان الرسالة، وإرسال السيرة الذاتية على البريد: projects.str.job@gmail.com كما يشترط التواجد داخل السعودية الجاهزية لبدء العمل فورا.

وظائف خالية للمهندسين

كما أعلنت إدارة التوظيف بنقابة المهندسين عن احتياج بيت خبرة هندسي لكلا من:

1- مهندس ميكانيكا «مكتب فني – دوام كامل / جزئي» بالمواصفات الآتية:

*حاصل على بكالوريوس هندسة القوي الميكانيكية.

*خبرة من 3 إلى 15 سنة

*خبرة في إعداد المقايسات

*خبرة في مراجعة العروض الفنية المطلوبة للأعمال

*خبرة في إعداد التصميمات لمشروعات «حريق – تكييف – صحي»، للمباني الإدارية والمباني العامة «SHOP DRAWING».

- خبرة في مراجعة الرسومات التنفيذية

- القدرة على القيادة والعمل في منظومة الفريق الجماعي.

- إجادة برامج الحاسب الآلي المتخصصة بقسم الميكانيكا «برامج التصميم المتخصصة»AUTOCAD-MICROSOFT OFFICE2

-مهندسين ميكانيكا «إشراف على التنفيذ – دوام كامل/ جزئي»، بالمواصفات الآتية:

- حاصل على بكالوريوس هندسة القوى الميكانيكية

- خبرة من 3 إلى 15 سنة*خبرة في أعمال الإشراف على التنفيذ لأعمال «تكييف – حريق – صحي».

خبرة في مراجعة المستخلصات والحصر.

*خبرة سابقة في الإشراف على تنفيذ المشروعات ومراجعة الرسومات التنفيذية ويفضل مكاتب استشارية

*القدرة على القيادة والعمل في منظومة الفريق الجماعي.

*خبرة في متابعة المشاريع وكتابة التقارير

*إجادة برامج الحاسب الآلي المتخصصة بقسم الميكانيكا «برامج التصميم المتخصصة»، AUTOCAD-MICROSOFT OFFICE-

يتم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب hr@acdc.com.eg