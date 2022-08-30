ملتقى توظيف يوفر فرص عمل للمهندسين والفنيين.. الراتب يبدأ من 3500 جنيه

كشفت محافظة الجيزة عبر منشور علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إعلان جهاز رعاية وتشغيل الشباب عن ملتقى توظيفي بمقر الجهاز في «300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني»، بحضور مسؤول الموارد البشرية بشركة «أوبريت آي سي تي» لشبكات الاتصالات اليوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر أغسطس الجاري 2022، من الحادية عشر صباحا وحتي الثانية ظهرًا.

الوظائف المطلوبة بملتقى توظيف جهاز تشغيل الشباب

وأشارت محافظة الجيزة عبر منشورها، إلى أن نوعية الوظائف المطلوبة التي سيوفرها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بـ الملتقى التوظيفي بمقر الجهاز، هي:

- فنيون تبريد وتكييف.

- فنيون ميكانيكا المعدات والمولدات.

- فنيون صيانة أجهزة اتصالات.

- فنيون تسلق أبراج.

الشروط المطلوبة للمتقدمين لوظيفة «فني»

وحددت محافظة الجيزة عبر منشورها، الشروط المطلوبة لوظيفة «الفني» هي:

- السن من 18 إلى 40 سنة.

- العمل من 8 إلى 12 ساعة.

- المرتب يبدأ من 3500 جنيه.

الشروط المطلوبة لوظيفة «مهندس»

وأعلنت محافظة الجيزة، أن الشروط المطلوبة لوظيفة مهندس كالتالي:

- السن من 22 إلى 35 سنة.

- العمل من 8 إلى 12 ساعة.

- المرتب يبدأ من 4000 جنيه.

- التخصص هندسة كهرباء اتصالات وميكانيكا باور.