«لو ضاع منك».. حيلة ذكية لتشغيل التكييف بدون ريموت

التكييف من الأجهزة الضرورية في فصل الصيف، لذا فإن ضياع «الريموت» مشكلة كبيرة، لأنها تؤدي إلى عدم القدرة على تشغيله، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، لذا فإن هناك مجموعة من الحلول البديلة، لتشغيل وإيقاف التكييف في حالات الطوارئ.

وبحسب موقع «HiTACHi» فإن هناك بعض الحلول البديلة لتشغيل التكييف.

تشغيل التكييف باستخدام زر الطاقة

يمكن تشغيل التكييف عن طريق زر الطاقة، الموجود في الوحدة الداخلية للمكيف، بالضغط عليه مرة واحدة، ويتم إيقافه بنفس الطريقة، والاعتماد على هذه الطريقة في حالة ضياع الريموت أو تعرضه للتلف، أو نفاد البطارية الخاصة به.

تشغيل التكييف بالهاتف الذكي

هناك بعض الهواتف الذكية التي تحتوي على نظام يسمح بإرسال الأوامر إلى جهاز آخر، مثل التكييف أو التليفزيون أو السماعات، أو الأجهزة التي تعمل من خلال وحدة التحكم عن بعد، ويتم تشغيل التكييف وإيقافه.

تشغيل التكييف عن طريق الدائرة الكهربائية

يمكن تشغيل التكييف أو فصله، عن طريق الدائرة الكهربائية، المسؤولة عن تزويد الجهاز بالتيار الكهربائي، وهي من أفضل وأسهل الطرق، التي يمكن من خلالها تشغيل التكييف، بدون استخدام الريموت.

عادات تؤدي إلى تلف التكييف