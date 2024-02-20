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فاتورة كهرباء خفيفة في العمل.. 8 نصائح ذهبية لترشيد استهلاك التكييف

كتب:

صفية النجار
03:52 ص | الثلاثاء 20 فبراير 2024
ترشيد الاستهلاك في مقرات العمل

ترشيد الاستهلاك في مقرات العمل

تحرض الشركة القابضة لكهرباء مصر، على تزويد المواطنين بالمعلومات التي من شأنها أن ترشد استهلاك الكهرباء، وبالتالي تقلل عليهم نفقات استهلاك ودفع الفواتير.

وفي إطار حملتها لترشيد استهلاك الكهرباء، بمقرات العمل، تنصح الشركات ومكاتب العمل باتباع النصائح التالية، والمتعلقة باستخدام أجهزة التكيف للتوفير في الفاتورة وتزويد الأرباح، والحافظ على الأجهزة والأدوات في نفس الوقت.

نصائح للحفاظ على أجهزة التكييف في مقرات العمل

وجاءت النصائح كالتالي:

1- ضبط التكييف على درجة حرارة مناسبة بين 23 و25 درجة مئوية.

2- تنظيف وصيانة الفلاتر والمراوح الداخلية بشكل دوري؛ للحفاظ على كفاءة التكييف ومنع تكدس الغبار.

3- التأكد من غلق الأبواب والشبابيك جيدًا لمنع تسرب هواء المكيف، وزيادة استهلاك الطاقة.

4- استخدام ستائر وزجاج عازل للحرارة، للحفاظ على درجة الحرارة المناسبة داخل المبنى.

5- استبدال أنظمة التكييف القديمة بأنظمة جديدة ذات كفاءة عالية، مثل التكييف بتقنية الإنفرتر.

6- استخدام أجهزة تحكم ذكية في درجة الحرارة، مثل أجهزة الثرموستات المبرمجة، والتي تساعد في توفير الطاقة بتحديد درجة الحرارة المثلى للغرف، وتشغيل التكييف بشكل فعّال حسب الاحتياجات.

7- تركيب مفاتيح الانقطاع التلقائي في الغرف المهملة، ليتم إيقاف التكييف بشكل تلقائي عند عدم وجود أحد داخل تلك الغرف وتقليل استهلاك الطاقة.

8- استخدام المراوح في أوقات درجات الحرارة المعتدلة.

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بقلم صفية النجار