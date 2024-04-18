تأهيل 1500 منشأة صناعية في قنا وتقسيط مقايسات الغاز الطبيعي بدون فوائد

وافق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على تقسيط مقايسات الغاز الطبيعي بواقع 4 أقساط لمدة عام بدون فوائد، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مع عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقتين الصناعيتين «هوّ»، بمركز نجع حمادي، و«الكلاحين»، بمركز قفط، والمنطقة الحرة العامة بقفط، في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها مع المستثمرين ورجال الأعمال لتذليل أى مشكلة قد تقابلهم، وتقديم التيسيرات اللازمة لهم للنهوض بقطاع الصناعة والاستثمار كونه إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة.

الاستثمار في قنا

استمع محافظ قنا، لعدد من طلبات المستثمرين، ووجه على الفور مسؤولي الجهات المختصة بدراستها وحلها في أسرع وقت، مؤكدًا أن ملف الاستثمار يُعد أحد أهم الملفات على أجندة الحكومة خلال هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخا استثماريا جاذبا للمستثمرين بهدف زيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري.

المنشآت الصناعية في محافظة قنا

وأضاف «الداودي»، أنه جرى تأهيل 1500 منشأة صناعية داخل وخارج المنطق الصناعية بالمحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وإدارة الاستثمار بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى الحصول على رخص تشغيل من عام 2018 حتى نهاية شهر مارس 2024 بالمجمع، لافتًا إلى أنه جرى الانتهاء من 420 وحدة بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمجمع الصناعي بنجع حمادي.

حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة وفوزي رضوان رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بقفط، وأشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادي وياسر حماد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، والمهندس محمد نصر مدير إدارة البيئة بالمحافظة والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بقنا ومحمد عزت مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، ومحمود سلوم مدير المنطقة الصناعية بقفط ومحمد شعبان مدير المنطقة الصناعية بنجع حمادي وعدد من المعنيين بملف الاستثمار وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة