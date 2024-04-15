محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية 

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير كورنيش وكوبري دشنا، ونفق فرشوط ومجزر دشنا، وتنسيق العمل لبدء العمل في إنشاء مسار محور دشنا - الوقف الجديد، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، وعدد كبير من المسؤولين.

وقال محافظ قنا، إنه جرى أخذ الموافقات الفنية لإنشاء كوبري دشنا، وجارٍ البدء في تنفيذ مسار محور (دشنا – الوقف)، بطول 8 كم، يبدأ من الطريق الصحراوي الغربي وينتهى بالطريق الزراعي الشرقي، مشيرا إلى أن الكوبري الرئيسي للمحور على النيل سيكون بطول 650 م تقريبا، بتكلفة مالية بلغت 8 ملايين جنيه.

خطة تطوير كورنيش النيل

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى اعتماد خطة تطوير كورنيش دشنا، وجرى الطرح عن طريق حماية النيل، كما أنه سيجري استكمال إنشاء نفق أسفل السكة الحديد بفرشوط، يربط نجع خيربة الشرقي بالغربي بعرض 3 أمتار وطول 20 مترا، بقرية الكوم الأحمر، فضلا عن أنه جرى الطرح والترسية لمجزر دشنا، وجارٍ تسلم الموقع للتنفيذ.

وشدد «الداودي»، خلال الاجتماع، على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية، طبقا للجداول الزمنية المقررة، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية، وفقا للجودة المطلوبة، مع رفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة، ودخول المشروعات الخدمة، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مع إعداد تقارير دورية بما جرى تنفيذه في الخطة.

وأشار محافظ قنا، إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها، لتذليل التحديات كافة التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، لتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.