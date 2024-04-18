«السياحة» تطالب الفنادق بتطبيق إجراءات احترازية للأنشطة البحرية

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنَّ الغرفة تلقت خطابًا من وزارة السياحة والآثار، وذلك لتأكّيد ضرورة الالتزام بالتعليمات البيئية التنظيمية الصادرة عن وزارة البيئة الخاصة بالاستخدامات الشاطئية والبحرية وضرورة تطبيق إجراءات احترازية للأنشطة البحرية وعدم إثارة أو جذب أسماك القرش وهي:

التأكد من وجود المراقبين المدربين

1- التأكد من وجود مراقبين مدربين بمواقع الشواطئ وتجهيزهم بمعدات الإنقاذ والسلامة وعدم تجاوز مناطق السباحة الضحلة الملاصقة للشواطئ والتي لا تتجاوز عمقها مترين.

2- تنظيم استخدامات المماشي وعدم السماح بالنزول في فترات الصباح الباكر أول ضوء وحتى شروق الشمس الساعة 7 صباحاً، وفي فترات الغروب ساعتين قبل غروب الشمس، على أن يتمّ الصعود والنزول من الممشى تحت مراقبة وتنظيم المراقبين بالممشى.

3- عدم إطعام الأسماك أو الصيد أو إلقاء المخلفات في البحر؛ وعدم استخدام أضواء مبهرة ليلاً.

4- تأمين نزول الأفواج وأجراء مسح ميداني يومي صباحاً ومساء ومراقبة حركة المراكب والإبلاغ عن أي أعمال صيد، حيث أنها مصدر جذب للقروش وتعمل على السير خلفها مما يؤدى الى جذب مصادر الخطورة الى الشواطئ.

تطبيق معايير السلامة والإنقاذ

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، خلال المنشور الدوري الذي تمّ تعميمه على جميع فنادق جنوب سيناء والبحر الأحمر، أنَّ الغرفة تهيب بكل الفنادق تطبيق معايير السلامة والإنقاذ، حفاظاً على أرواح النزلاء وسمعة البلاد السياحية، وذلك حتى لا تتعرض الفنادق المخالفة للمسائلة القانونية.