عمرو محمد علي يكشف سبب امتناعه عن تناول الأدوية: «مستني ربنا يشفيني من عنده»

امتنع الفنان عمرو محمد علي، خلال الساعات القليلة الماضية، عن تناول الأدوية، إذ إنه يعاني من مرض التصلب العصبي أو التصلب المتعدد.

سبب عدم تناول عمرو محمد علي الأدوية

وتواصلت «الوطن» مع عمرو محمد علي لمعرفة سبب عدم تناوله الأدوية، إذ قال: «أنا وقفت العلاج عشان مش لاقي له نتيجة، مفيش تحسن في حالتي الصحية تماما، ومستني ربنا يشفيني من عنده».

عمرو الليثي يطمئن الجمهور على صحة عمرو محمد علي

كان الإعلامي عمرو الليثي قد طمأن جمهور عمرو محمد علي، إذ نشر عدة صور أثناء تأديه مناسك العمرة، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، وعلق قائلا: «الفنان عمرو محمد علي ووالدته يؤديان مناسك العمرة.. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما».