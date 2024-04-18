طريقة عمل السجق المجمد في المنزل.. أكلة لذيذة جهزيها في دقائق

لسد الجوع والاستمتاع بطعم لذيذ يلجأ البعض لوجبة سريعة مثل السجق، وهي أكلة مميزة بالنسبة للكثيرين، وهناك طرقا عديدة لإعدادها، وفيما يلي نستعرض طريقة عمل السجق المجمد.

طريقة عمل السجق المجمد

تحتاج طريقة عمل السجق المجمد في المنزل، إلى توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة، كالتالي:

مكونات عمل السجق المجمد

عبوة سجق مجمد 500 جرام.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 بصلة متوسطة الحجم، مقطعة إلى شرائح.

1 فص ثوم، مهروس.

1 فلفل أخضر حار، مقطع إلى شرائح.

1/2 كوب طماطم مقطعة مكعبات.

1/2 كوب مرق دجاج.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1/4 ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

1/4 كوب بقدونس مفروم.

خطوات عمل السجق المجمد

بعد توفير المكونات السابقة بالمقادير المحددة، فإن طريقة عمل السجق المجمد تتمثل في اتباع الخطوات التالية، حسب الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على شاشة CBC:

إخراج السجق من الثلاجة وتركه حتى يذوب تمامًا. تسخين زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. إضافة البصل وتقليبه حتى يصبح ذهبيًا، ثمّ إضافة الثوم والفلفل الأخضر الحار إذا كنت ترغب في استخدامه وتقليبه لمدة دقيقة أخرى. إضافة الطماطم المقطعة، ومرق الدجاج، والملح، والفلفل الأسود، والزعتر المجفف إلى المقلاة. تقليب المكونات جيدًا وتركها على نار هادئة لمدة 10 دقائق، أو حتى تصبح الصلصة كثيفة. إضافة السجق إلى المقلاة وتقليبه مع الصلصة حتى يسخن. تقديم السجق مع الأرز أو المعكرونة أو الخبز وتزيينه بالبقدونس المفروم.

سجق مجمد يلبي مختلف الأذواق

وللحصول على طبق سجق بجودة عالية وبمذاق يلبي مختلف الأذواق، يمكن اتباع النصائح التالية حسب الرغبة: