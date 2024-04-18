حدث فى طفولتها: المجرم الذى دفع أمينة رزق إلى طريق التمثيل

في مقال سابق لها بمجلة المصور كشفت النجمة الراحلة أمينة رزق عن المجرم الذي دفعها إلى طريق التمثيل.

وقالت أمينة إنها فوجئت بعد وفاة والدها الثري برجل يأتى إلى والدتها فى مقر إقامتهم فى طنطا بمحافظة الغربية، ويخبرها بأنه يعرف عددا من الأشخاص الذين اقترضوا من زوجها مبالغ طائلة، وإنه قرر أن يحضر إليها ليخبرها بالأمر، وعلى استعداد لأن يذهب معها في جولة إليهم لاستعادة تلك الأموال، من أجل عيون الصغيرة أمينة.

تضيف رزق: "أمى كانت طيبة وصدقت وفكرت أن الفلوس المستردة ستجعلنا نعيش في رغد، لكن يا فرحة ما تمت".

وتستكمل الراحلة حديثها لتقول إن أمر هذا المجرم انكشف عن طريق الصدفة، فخلال مغادرته لبيت أمينة وبينما يتناقش مع زوجته اختلفا على بعض التفاصيل، وهنا هددته الزوجة بأن تفضح أمره أمام والدة أمينة رزق.

في تلك الأثناء وفى ظل ارتفاع صوت الزوجة سمعت واحدة من الجيران ما جرى، فأسرعت إلى والدة أمينة لتخبرها بأن الرجل كان يتحدث مع زوجته في كيفية التخلص منها بعد اصطحابها إلى إحدى القري وسرقة مصوغاتها الذهبية.

ومع سماع تلك الكلمات قررت والدة أمينة أن تغادر طنطا إلى الأبد وأن ترحل إلى القاهرة، والتي وجدت فيها أمينة الفرصة سانحة لتحقيق حلم التمثيل الذى كان والدها يقف عقبة أمامه، وكانت البداية من مسرح يوسف وهبي الذى كان سببا رئيسيا في تألق أمينة ووضعها على أول طريق النجومية والشهرة.