رئيس تحرير مجلة المصور: قانون حرية تداول المعلومات يقطع الطريق على الشائعات

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، إن الحديث عن تداول المعلومات من القضايا الحيوية، خاصة وأن القانون سيقطع الطريق على الشائعات التي يٌروج لها ومن ثم القانون ليس للمواطن فقط، ولكن للدولة في نفس الوقت.

إتاحة المعلومة لا بد أن تكون بضوابط

وتابع أيوب: «مع الحديث عن خروج قانون حرية تداول المعلومات لا بد أن يكون هناك حرص من الجميع على المصلحة العامة، بمعنى أن إتاحة المعلومة لا بد أن تكون بضوابط وليست مقيدة ولكن تبقى المصلحة العامة الهدف الأسمى، ومتى تقتضي المصلحة العامة حجب المعلومة لصالح الوطن وإعلاء المصلحة العامة».

وتابع رئيس تحرير مجلة المصور: «لا يمكن التغافل عن نشر أخبار كاذبة، ولا يمكن لأحد أن يتغافل عن ذلك، فأي معلومة كاذبة تؤثر على اقتصاديات الدول بصورة كبيرة، ومن ثم علينا أثناء الحديث عن قانون تداول المعلومات أن نضع الأمن القومي نصب أعيننا، والجميع في الحوار الوطنى يتحدث من أرضيّة وطنية، الجميع يهدف إلى الحصول على مكاسب والاستمرار في عملية الإصلاح السياسي».

تشكيل ورشة عمل من الحوار الوطني

واقترح أيوب: «تجميع جميع مشروعات القوانين الثمانية وتشكيل ورشة عمل من الحوار الوطني لمناقشة هذه الصيغ جميعها والخروج بمشروع قانون متفق عليه، يلبي احتياجات المواطنين وفي نفس الوقت يراعي مصلحة الأمن القومي، إضافة إلى أن تكون الحكومة فعل وليست رد فعل في التعامل مع الشائعات وذلك من خلال الحكومة المفتوحة معلوماتيا، إضافة لوضع ضوابط تحقق الضوابط بين حق المواطنين وحق المصلحة العامة، وإعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلى للمعلومات، ومتى يجب حجب المعلومة، خاصة وأن المشكلة ليست في القوانين ولكن في العقلية التي تتعامل مع التشريع، وأخيرا عقد مؤتمر وطني للإعلام الوطني للحديث عن دور الإعلام الوطنى فى ظل وجود السوشيال ميديا».

جاء ذلك خلال جلسة المحور السياسي ضمن الأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني، والمنعقدة تحت عنوان «قضية قانون حرية تداول المعلومات» ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات.