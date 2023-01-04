الاحتفال بميلاد السيد المسيح في العدد الجديد من مجلة «المصور»

احتفى العدد الجديد من مجلة المصور الذي صدر اليوم الأربعاء بميلاد السيد المسيح، وحمل شعار «مصر تقدم للعالم ثوابت المواطنة وقيم التسامح»، بالإضافة إلى عرض عدد كبير من الموضوعات الصحافية في مجالات الاقتصاد والسياسة والرياضة.

العدد الجديد من مجلة المصور

واحتلت صورة الأيقونة القبطية للعذراء والسيد المسيح الوليد على يدها غلاف العدد الأخير من مجلة المصور، التي تصدر عن دار الهلال، يوم الأربعاء من كل أسبوع، ويرأس تحريرها الكاتب الصحفي أحمد أيوب.

وتناول العدد الجديد بعض الموضوعات التي تهم القارئ المصري، وعلى رأسها فتح الحوار المجتمعي بشأن قانون الأحوال المجتمعي حول مشروع الأحوال الشخصية، بالإضافة إلي مناقشة تفاصيل المعروضة لتوثيق الطلاق وصندوق دعم الأسرة المذكورة في القانون.

وفي المجال الرياضي قدمت تقريرا بعنون «أسوان الرمادي» رعب الكبار والدراويش يبحثون عن النجاة، فضلا عن تقرير موسع عن تقرير مجلة فوربس عن أغنى رجال الأعمال في العالم، والتي احتلها هذا العام هندي وتراجع إيلون ماسك.

مجلة المصور

وكانت مجلة المصور احتفت في عددها السابق ببداية العام الميلادي الجديد 2023، وتتضمن غلاف المجلة صورة لبداية العام الميلادي، واحتوى العدد السابق على عدد من المقالات والتقارير المختلفة التي نستهل بها بداية العام.