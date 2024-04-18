وظائف خالية في 4 جامعات حكومية.. اعرف آخر موعد للتقديم والشروط

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وظائف قيادية في 4 جامعات حكومة هي: جامعة حلوان وجامعة أسوان وجامعة المنصورة وجامعة بنها.

تفاصيل وظائف الجامعات الحكومية

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير تفاصيل وظائف الجامعات الحكومية والتي تأتي على النحو التالي:

وظائف جامعة بنها

التعيين في الوظائف التالي:

- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام.

- مدير عام المدن الجامعية والتغذية.

- أمين كلية التجارة.

آخر موعد للتقديم 24-4-2024

وعلى راغبي التقدم للوظائف استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالأمانة الفنية للجنة، واختيار الوظائف القيادية على أن يقدم الطلب باسم رئيس الجامعة إلى الأمانة الفنية للجنة اختيار الوظائف القيادية بالدور الثالث بمقر إدارة جامعة بنها، على أن تكون أصل و8 صور، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد المدة المحددة لقبول الطلبات أو بالبريد أو السابق تقديمها قبل نشر الإعلان أو بعد انتهاء تاريخ النشر سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من الخارج.

وظائف جامعة المنصورة

التعيين في الوظائف التالية:

- مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي.

- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

آخر موعد للتقديم للوظائف 2024/05/19

المستندات المطلوبة

1- بيان حالة وظيفية معتمد موضحا به «تاريخ الميلاد، التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية» تقارير كفاية الأداء عن ثلاث سنوات سابقة، الجزاءات، الخبرة النوعية والزمنية، الوظائف الإشرافية والقيادية التي شغلها المتقدم الدورات التدريبية ونوعها ومكانها، خطابات الشكر والتقدير، أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

2- «8» صور شخصية حديثه 4x 6 – عدد «2» صورة بطاقة الرقم القومي.

3- التاريخ الوظيفي «تقارير تقويم الأداء عن ثلاث سنوات سابقة، إنجازاته التي حققها أثناء حياته الوظيفية، سابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها».

4- المقترح التطويري للوظيفة المعلن عنها وفقاً للنموذج المعد لذلك بالأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة الإشرافية على أن يرفق 8 أسطوانة مدمجة CD من المقترح.

5- يرفق بالطلب أصل و7 نسخ من المستندات المطلوبة بعالية.

وظائف جامعة أسوان

التعيين في الوظائف التالية:

- مدير عام العلاقات العامة والإعلام.

- مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة.

- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

آخر موعد للتقديم 15-5-2024

يمكن التقدم لهذه الوظائف بعد استيفاء النوذج المعد لهذا الغرض بالأمانة الفنية للجنة القيادات على أن يقدم الطلب باسم رئيس الجامعة، ويكون مستوفيا الدمغة والمستندات المطلوبة على أن تسلم باليد، ولن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل تاريخ نشر الإعلان أوبعد انتهاء تاريخ النشر أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من الجامعة أو من خارج الجامعة. المزيد من التفاصيل على موقع جامعة أسوان https://aswu.edu.eg.

وظائف جامعة حلوان

التعيين في الوظائف التالية:

- أمين عام الجامعة.

- مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام.

- مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

آخر موعد للتقديم للوظائف 2024/05/16

المستندات المطلوبة

- بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل وأن يكون حاصلا على تقريرين متتاليين بمرتبة كفاية ممتاز في آخر عامين.

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك معتمدة.

- اقتراحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها ورفع الكفاءة الإنتاجية فيها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته وفقا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري رقم 95 لسنة 2017.

- إعداد مقترح بشان خطة العمل على أن يتم إعداد الملخص والمقترح باستخدام الحاسب الآلي وعمل presentation له على برنامج PowerPoint تمهيدا لعرضه على لجنة القيادات.

- 6 صور شخصية وصور البطاقة الشخصية سارية وصورة جواز السفر إن وجد.

- شهادة معتمدة تفيد خلوه من الأمراض المعدية وتحليل المخدرات.