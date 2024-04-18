سكرتير عام محافظة المنيا يشارك في مراسم تجليس الأنبا توماس أسقفا لدير البهنسا

أناب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة للمشاركة في مراسم تجليس نيافة الحبر الجليل الأنبا توماس البهنساوي أسقفاً ورئيساً لدير العذراء، والملاك ميخائيل بالبهنسا في مركز بني مزار.

محافظ المنيا يهنئ الأنبا توماس

نقل السكرتير العام تهنئة محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي إلى الأنبا توماس، كما قدم التهاني لأهالي بني مزار والبهنسا، لاختياره أسقفا وراعيا لهم، داعيًا الله أن يديم عليه الصحة والبركة.

تجليس الأنبا توماس أسقفا لدير البهنسا

قدم الأنبا توماس الشكر والتقدير لمحافظ المنيا اللواء أسامة القاضي ولجميع قيادات المحافظة على مشاركتهم الغالية في حفل التجليس وعلى روح الأخوة والمحبة التي تتجلى في مختلف المواقف والأعياد والمناسبات.

حضر المراسم هشام فايز رئيس مركز ومدينة بنى مزار، وعدد من الآباء والأساقفة من جميع الطوائف بالمحافظة، وأبناء الكنيسة، ورجال الدين الإسلامي من الأزهر الشريف والأوقاف، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية، والأمنية، والشعبية بالمحافظة.