لصفوف النقل.. جدول امتحانات الترم الثاني لمدارس الصم في الدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية جدول امتحانات الصم والبكم لمختلف صفوف النقل للعام الدراسي الحالي الترم الثاني 2024، التي من المقرر لها أن تبدأ في شهر مايو.

جدول امتحانات صفوف النقل بالصم والبكم بالدقهلية

وأشارت التعليم إلى أنه جرى تحديد الجدول الخاص بصفوف بالنقل الترم الثاني في مدارس الصم والبكم كالآتي:

-الصف الرابع الابتدائي جاء جدول الترم الثاني كالآتي :

- الأربعاء 8 مايو مادة التربية الدينية ومادة اللغة العربية

- الخميس 9 مايو مادة العلوم ومادة مهارات مهنية

- السبت 11 مايو مادة الرياضيات وICT

يوم الأحد 12 مايو مادة الدراسات الاجتماعية ومادة اللغة الأجنبية

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي بالدقهلية

- يبدأ من يوم الأربعاء 8 مايو ويستمر حتى الأحد 12 مايو

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في الدقهلية

- وجاء الجدول بها كالآتي، إذ يبدأ الأربعاء 8 مايو حتى السبت 11مايو لمدة 3 أيام

- جدول امتحانات الصف الثامن الابتدائي، كالآتي بداية من الأربعاء 8 مايو حتى السبت 11مايو.

جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الصم والبكم

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي