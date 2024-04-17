أنهت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، استعدادها لامتحان نهاية العام الدراسي 2023/ 2024، إذ جرى اعتماد موعد الامتحانات، وإعلان جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 في محافظة بني سويف، واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سير الامتحانات دون أي عوائق.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 في محافظة بني سويف

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جدول امتحانات نهاية العام الدراسي الصف الأول الإعدادي 2024 في محافظة بني سويف، بناء على مذكرة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وفق الخطة الزمنية للعام الدراسي 2023/ 2024، التي تبدأ الأربعاء 8 مايو 2024، وتنتهي الثلاثاء 14 مايو، حيث جرى مراعاة أيام الإجازات الرسمية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 في محافظة بني سويف

جاء جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 في محافظة بني سويف، نهاية الفصل الدراسي الثاني كالتالي:

الأربعاء 8 مايو 2024: اللغة العربية والخط والإملاء

الخميس 9 مايو 2024: اللغة الأجنبية

السبت 11 مايو 2024: الدراسات الإجتماعية

الأحد 12 مايو 2024: الهندسة

الأحد 12 مايو 2024: التربية الفنية

الاثنين 13 مايو 2024: الجبر

الاثنين 13 مايو 2024: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الثلاثاء 14 مايو 2024: العلوم

الثلاثاء 14 مايو 2024: التربية الدينية

مراعاة الإجازات الدينية والرسمية

أكد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن المواعيد جاءت نتيجة لعمل اللجنة التي جرى تشكيلها لدراسة أنسب المقترحات بمواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، وبيان مدى ملائمتها للخريطة الزمنية، حيث روعي في مواعيد الامتحانات، إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية.