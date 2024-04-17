جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 في محافظة القليوبية.. تبدأ 11 مايو

أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 في محافظة القليوبية، والتي تنطلق 11 مايو المقبل، سواء للإعدادي العام والرياضي والرسمي لغات، على أن تستمر الامتحانات حتى 15 من نفس الشهر، وتكون صباحية ومسائية، بحسب ظروف كل مدرسة وإدارة تعليمية.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 بالقليوبية

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه من المقرر أن ينطلق جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 في محافظة القليوبية يوم 11 مايو المقبل، علي أن تبدأ امتحانات الفترة الصباحية الساعة 8 صباحا، وتنطلق الامتحانات في المرحلة المسائية الساعة 12 ظهرا.

وقال المحافظ لـ«الوطن»، إن امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 في محافظة القليوبية تُجرى مع امتحانات الصف الثاني الإعدادي في يوم واحد وتوقيت واحد، وذلك في لجان مختلفة لكل صف، مشيرا إلى أن جدول الامتحانات تضمن التالي:

السبت 11 مايو.. اللغة العربية والخط والإملاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 12 مايو.. الهندسة والتربية الفنية.

الاثنين 13 مايو.. الجبر والاحصاء، والتربية الرياضية نظري لمدارس التربية الرياضة.

الثلاثاء 14 مايو.. اللغة الأجنبية، والدراسات الاجتماعية.

الأربعاء 15 مايو.. العلوم، والتربية الدينية.

وأشار المحافظ إلى أنه على كل مدرسة أداء الامتحانات صباحا أو مساءا، بحسب كثافة الطلاب بالإدارة التعليمية، ووفق جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 في محافظة القليوبية، وكذلك جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي، مشيرا أنه يجرى عقد امتحان تكميلي في نفس اليوم وبنفس الأزمنة قبل بداية الامتحان لمن قبل عذرهم.

جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي 2024

وأوضح المحافظ، أن جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي 2024 في محافظة القليوبية للمواد العملية ينطلق في 29 أبريل الجاري، كالتالي:

- الاثنين 29 أبريل، الساعة 8:30 صباحا، الكمبيوتر عملي، وتستمر امتحانات عملي علوم والتربية الرياضية في الأيام التالية.

- الثلاثاء 30 أبريل الساعة 08:30 صباحا، اللغة الأجنبية الأولى المستوى الرفيع لمدارس اللغات الخاصة والرسمية للغات.

الساعة 11 : اللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات والرسمية للغات