5 تمارين منزلية للتخلص من دهون البطن.. كوني في كامل رشاقتك وجمالك

تعاني بعض النساء من تراكم دهون البطن، وهي دهون يصعب التخلص منها، وتكون فترات الأعياد بمثابة وقت مثالي لزيادة هذه الدهون بسبب الأطعمة التي يتم تناولها والحلوى.

ولأن المرأة تبحث دائمًا عن الظهور بجسم ممشوق وفي كامل رشاقتها وأنوثتها، نستعرض في السطور التالية 5 تمارين منزلية للتخلص من دهون البطن، وفقًا لِما ورد على موقع «indiatimes»، وهي:

تمرين البطن الكامل

ويمكن تطبيق هذا التمرين من خلال اتباع الخطوات التالية:

استلقي على ظهرك مع ثني الركبتين وضع القدمين على الأرض. ضعي يديك خلف رأسك أو على صدرك. باستخدام عضلات البطن، ارفعي رأسك وكتفيك نحو الركبتين. حافظي على عضلاتك مشدودة لثانيتين ثم انزلي ببطء. كرري التمرين عدة مرات مع زيادة العدد تدريجيًا.

تمرين الزوايا الجانبية

ويمكن تطبيقه من خلال اتباع الخطوات التالية:

استلقي على جانبك الأيمن، واسندي على الكوع واصنعي خطاً مستقيمًا بجسمك. ضعي القدمين متلاصقتين أو ثني الركبة العليا فوق الأخرى للمزيد من الثبات. استخدمي عضلات الجانب للحفاظ على هذا الوضع لمدة 30-60 ثانية. كرري التمرين على الجانب الآخر.

تمرين العمود الجانبي

ويمكن تطبيقه من خلال اتباع الخطوات التالية:

اجلسي على الأرض مع ثني الركبتين ووضع القدمين على الأرض. أمسكي كرة اللياقة أو وزنًا خفيفًا بيديك. ارفعي القدمين قليلًا عن الأرض واتخذي وضعًا مائلًا للخلف بزاوية 45 درجة. باستخدام عضلات البطن، قومي بتدوير الجسم من جانب إلى آخر مع الحفاظ على الثبات. كرري التمرين 10-15 مرة لكل جانب.

تمرين الدراجة الهوائية

يمكن تطبيقه من خلال اتباع الخطوات التالية:

استلقي على ظهرك وارفعي الرجلين مع ثني الركبتين بزاوية 90 درجة. ضعي يديك خلف رأسك وارفعي الرأس والكتفين عن الأرض. اقتربي بركبتك اليمنى من الصدر مع تدوير الجسم ليلمس الكوع الأيسر الركبة اليمنى. أعيدي الساقين إلى الوضع الأصلي وكرري الحركة مع الساق اليسرى. استمري بالتناوب بين الساقين 10-15 مرة لكل جانب.

تمرين العضلات البطنية العميقة

ويمكن تطبيقه من خلال اتباع الخطوات التالية: