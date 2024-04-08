كيف تتخلص من دهون البطن؟.. عشبة متوفرة في كل منزل

يعاني بعض الأشخاص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن، التي تعد من أكثر المشاكل شيوعًا، ويجد الكثيرون صعوبة في التخلص منها، وربما يكون باقي الجسم متناسق، الأمر الذي يجعلهم يرغبون في تجربة طرق للتخلص منها عن ممارسة الرياضة التي يعتبرها البعض صعبة.

عشبة موجودة في المنزل

وتوجد بعض الأعشاب التي تساعد على التخلص من دهون البطن في أسبوع حرق الدهون والتخلص من الوزن، وخلال التقرير التالي نستعرض عشبة موجودة في المنزل وبـ5 جنيهات فقط، وفقًا للدكتور شادي عبد العال، استشاري التغذية العلاجية.

الزنجبيل من المشروبات التي تعد مضادة للالتهابات والأكسدة وتعمل بشكل جيد على إذابة الدهون وتقليل الانتفاخ ومنع أنواع من السرطانات، ولحرق دهون البطن يمكن تناول مشروب الزنجبيل لأنه قادر على تقليل دهون البطن الخطيرة، ويعمل على تقليل الشهية والشعور بالامتلاء والشبع لفترة أطول، كما يساعد على تعزيز قدرة الجسم في التخلص من السموم والعمل على دعم الدورة الدموية.

الزنجبيل يساعد على تحسين الهضم

وأوضح عبدالهال أن الزنجبيل يعمل على تحسين عملية الهضم ورفع قدرة الهضم وامتصاص العناصر الغذائية الهامة من الطعام، وخفض مستوى سكر الدم المرتفع، وتقليل امتصاص الدهون والذي قد يساعد على فقدان الوزن.

ولتحضير مشروب الزنجبيل من أجل التخلص من دهون البطن والسموم في الجسم، يمكن استخدام ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون ومزجها مع ملعقتين من عصير الليمون، في لتر من ماء دافيء، واشربه طوال اليوم.

أو يمكنك هرس قطعة صغيرة من الزنجبيل في كوب من الماء البارد، وقم بتصفية الخليط من بقايا الزنجبيل، أو إضافة شرائح من الزنجبيل الطازج إلى زجاجة ماء الشرب الخاصة بك واشرب هذا الماء بشكل يومي.