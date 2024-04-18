دعاء شفاء الأم.. اللهم اشف أمي وانثر العافية في جسدها

الدعاء من أعظم العبادات التي يقوم بها المسلم رجاءً لتحقيق حاجة ما، يرغب فيها ويأمل استجابة الله تعالى له، ومن أبرز الأمور التي يمكن ترديدها دعاء شفاء الأم من الأمراض والأوجاع التي قد تصيبها، خاصة وأن الدعاء بشفاء الأم يعكس الرحمة والعناية التي يجب أن يظهرها الإنسان تجاه والدته، فهي التي قامت برعايته وربته وتكفلت به.

توجيه نبوي لدعاء شفاء الأم

أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين والدعاء لهما بالخير والصحة، فعندما نردد دعاء شفاء الأم، يتجسد هذا الأمر الذي يحمل في طياته البركة والرحمة، والدعاء للأم بالشفاء يعد من أعظم الأعمال الصالحة التي يمكن أن يقوم بها المسلم، وليكن دعاء الشفاء للأم من عاداتنا اليومية، معتمدين على قوة وعظمة الله ورحمته في قبول الدعاء وتحقيق ما نرغب فيه.

دعاء شفاء للأم

ومن الأدعية المستحبة للمريض ودعاء شفاء الأم: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبَ البَاسِ، اشْفِ أنْتَ الشَّافِي، لا شَافِيَ إلَّا أنْتَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا»، «لا بَأْسَ، طَهُورٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ»، «بِسمِ اللهِ أَرْقيكَ، واللهُ يَشْفيكَ، من كلِّ داءٍ فيكَ، أَذهِبِ الباسَ ربَّ النَّاسِ، واشفِ أنت الشَّافي، لا شافِيَ إلَّا أنت»، أعوذُ بعزَّةِ اللهِ وقُدرَتِهِ على كلِّ شَيءٍ ومن شَرِّ ما أجِدُ.

اللهم اشف أمي، اللهم اشف أمي، اللهم اشف أمي اللهم أنت الشافي المعافي اشف أمي شفاء لا يغادر سقماً، وخفف عنها كل ما يؤلمها يا كريم.

اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلٍ يا أرحم الراحمين.

اللهم قرّ أعيننا بشفاء أمي، فإن البشر أعجز عن مداوتها إلا بقدرتك، وأنت نعم المستجيبين.

اللهم اشفِ أمي وانثر العافية في جسدها، واسقها لذة الصحة، واجعلها سالمة معفاة لا ضرر فيها ربي اشفها شفاء لا يغادر سقمًا.

اللهم إني أسألك بصفاتك العلا وأسمائك الحسنى، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء الله أن تشفي أمي يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم رب الأكوان، ورب كل الأفلاك اشف أمي التي علمت منها الصبر والاحتمال، اللهم اذهب عنها آلامها، وأفرحها بحسن الثواب وجميل جزاء الصبر يا رحيم السموات والأرض، دعوتك يا حي يا قيوم باسمك الأعظم، وبكل اسم هو لك أن تشفي أمي شفاءً لا يُغادر سقمًا، يا شافي القلوب والصدور، ومسير الأعضاء بقدرتك، اللهم اعف عن أمي واشفها وبارك لنا فيها، اللهمَّ عافِي أمي في بدنها وسمعها وبصرها.