أرقام صادمة عن الانتخابات الهندية الأكبر في التاريخ.. يشارك بها 12 مليون موظف

تستعد الهند اليوم 19 من شهر أبريل الجاري لإجراء أكبر انتخابات في التاريخ بمشاركة مليار ناخب تقريبًا، والتي تستمر على مدار 6 أسابيع حتى يونيو المقبل.

وتستعد «أكبر ديمقراطية في العالم» لاختيار برلمان جديد يمثلهم في السنوات الخمس المقبلة، في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي لنيل ولاية ثالثة على التوالي.

يهتم العالم بالانتخابات الهندية بسبب مكانة الهند في العالم وعدد سكانها الضخم، فهي أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، والذي وصل إلى 1.4 مليار نسمة خلال آخر إحصائية عام 2021، وسيكون عدد الناخبين المؤهلين 969 مليون نسمة، وهذا يمثل أكثر من عُشر سكان العالم، أو نحو أربعة أضعاف عدد الناخبين المؤهلين للانتخاب في الولايات المتحدة الأمريكية.

الأرقام الضخمة لم تتوقف عند عدد الناخبين فحسب، بل أيضًا عدد النواب المشاركين في الانتخابات، والذي وصل إلى 543 نائبًا، وستظهر نتائج الانتخابات الضخمة في الرابع من شهر يونيو المقبل، بحسب شبكة «BBC» البريطانية.

وتستغرق الانتخابات الهندية 44 يومًا، لكنها ليست الانتخابات الأطول في تاريخ الهند، بل في الفترة من 1951 حتى 1952، شهدت الهند أكثر نحو 120 يومًا من الاقتراع.

12 مليون موظف

ويشارك في الانتخابات الهندية هذا العام 12 مليون موظف، لأن القوانين الهندية تنص على أنه لا يمكن مطالبة الناخبين بالسفر لمسافة تزيد عن 2 كيلومتر من منازلهم للوصول إلى مركز الاقتراع، مما ستنتشر مراكز الاقتراع في جيمع أنحاء البلاد، وتمت دعوتهم بعض الموظفين فقط للانتخابات وحسب، بحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

التصويت على 7 مراحل

وسيتم استدعاء الناخبين في الانتخابات الهندية على مراحل حسب منطقتهم، وسيكون التصويت على 7 مراحل، في 19 و26 أبريل الجاري، ثم 7 و13 و20 و25 مايو المقبل، والأول من يونيو.

النساء 15% فقط من أعضاء البرلمان في الهند

وتمثل النساء 15% فقط من أعضاء البرلمان في الهند، لكن في المقابل، تبنت الحكومة الهندية في شهر سبتمبر الماضي مشروع قانون يهدف إلى تخصيص ثلث المقاعد للنساء، لكن القانون يخضع للمناقشة، ويتطلب سنوات لتطبيقه.

يوجد بالهند نحو 2660 حزبًا سياسيًا، إذ تتميز بالتعددية الحزبية، وسيحاول 8 آلاف مرشح بحساب أعضاء الأحزاب، نيل ثقة الناخبين للحصول على ولاية برلمانية.

ويهمين حزبان على الحياة السياسية الهندية، حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بزعامة الرئيس الحالي ناريندرا مودي، وحزب المؤتمر الذي يمثل أهم قوة معارضة بالبلاد منذ وقت طويل وتسيطر عليه عائلة نهرو غاندي الشهيرة.