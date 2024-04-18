مندوب روسيا بمجلس الأمن: واشنطن لا ترى أن فلسطين تستحق دولة مستقلة

قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، خلال جلسة عقدها المجلس بشأن الأوضاع في قطاع غزة، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، وبعد فشل المجلس في تبني مشروع قرار بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إن واشنطن ترى أن الفلسطينيين لا يستحقون دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد أن الولايات المتحدة تغض الطرف عن الأوضاع في قطاع غزة، وتريد كسر الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتحملان مسؤولية مقتل آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة.