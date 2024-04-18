أفضل دعاء لفلسطين يوم الجمعة.. اللهم ارزق أهلها الثبات والنصر والتمكين

فلسطين أرض الأنبياء، بها المسجد الأقصى أولى القبلتين، وقبة الصخرة وحائط البراق، وفوق كل هذا شعب صابر يطلب الشهادة في سبيل تحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي.

ويعد الدعاء لفلسطين يوم الجمعة من الأعمال الصالحة التي تعبر عن التضامن والدعم لهذا الشعب الشامخ، ويجب على المسلمين في جميع أنحاء العالم الدعاء لفلسطين، دعاءً بالنصر والتحرير والسلام.

فضل الدعاء لفلسطين يوم الجمعة

الدعاء لفلسطين يوم الجمعة يعكس وحدة الأمة الإسلامية والاهتمام بقضاياها، ويقوي الروابط الأخوية ويشجع على التضامن والتعاون في مواجهة التحديات التي تواجه الشعوب الإسلامية، ويجب على المسلمين الاستمرار في الدعاء لفلسطين وأهلها، والتضرع إلى الله تعالى لتحقيق النصر والعزة لهذا الشعب المظلوم، معتمدين على قوة وعدالة الله في تحقيق العدل والحق.

نص الدعاء لفلسطين يوم الجمعة

استعرض الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية عبر مواقعهما الرسمية العديد من الأدعية التي نصحوا المسملين بترديدها من أجل الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، ومن أهمها ما يلي:

- اللهم ارزق أهل فلسطين الثبات والنصر والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم.

- اللهم احفظ أهل فلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين وأيدهم بنصرك وقوتك.

- اللهم حرر فلسطين والمسجد الأقصى من كيد المعتدين وكن يا ربنا عونا لإخواننا في فلسطين.

- اللهم انصرهم وارزقهم القوة والهمة والصبر واربط على قلوبهم وانزل عليهم من رحماتك، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم.

- اللهم رد إليهم شبابهم الأسرى يا الله.

- اللهم إنهم أهلنا قد ظلموا بغير حق وأخرجوا من ديارهم بغير حق ومنعوا الصلاة في مسجدك المقدس اللهم فانتصر لهم واربط على قلوبهم وردهم إلى ديارهم ومسجدهم سالمين آمنين.

- اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل فلسطين كن لهم خير ناصر ومعين واجبر خواطرهم يا أرحم الراحمين.