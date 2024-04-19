هجوم إسرائيل على إيران.. الحرس الثوري يعلن حالة التأهب القصوى

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، بأنه تم تشغيل أنظمة الدفاع الجوي في أصفهان، بعد إعلان مسؤول أمريكي كبير – لم يذكر اسمه- لشبكة ABC بأن «صواريخ إسرائيلية» ضربت عددًا من المواقع العسكرية داخل إيران، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية

هجوم إسرائيل على إيران

وبحسب صحيفة يديعوت إحرنوت العبرية، فإن المسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يدلوا بأي تصريحات تخص الهجوم، في الوقت الذي أعلنت فيه طهران حالة «التأهب الأقصى» في القواعد.

بحسب وكالة الأنباء الإيرانية فإن هجوم إسرائيل ضد إيران استهدف أهداف عسكرية إيرانية - على الأراضي الإيرانية.

وبحسب المعلن فإن بعض المنشآت التابعة لسلاح الجو الإيراني تعرضت للهجوم، وهو الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار التي شنتها إيران على إسرائيل مساء السبت الماضي.

وحتى هذه اللحظة لم يدل أي مسؤول إسرائيل بأي تصريحات رسمية عن الهجوم على إيران.

إصابة مواقع عسكرية في إيران

وقال مسؤول أميركي كبير لشبكة ABC الليلة إن صواريخ إسرائيلية أصابت موقعًا عسكريًا في إيران.

وأعلن الحرس الثوري حالة التأهب القصوى في جميع القواعد العسكرية في البلاد، وتم استدعاء المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران إلى «مناقشة عاجلة».