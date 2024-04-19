«الأنباء الإيرانية»: لم نرصد أي أضرار للهجوم الإسرائيلي على أصفهان

أعلنت وكالة الفضاء الإيرانية تمكن أنظمة الدفاع الجوي من صد الهجوم الإسرائيلي على المناطق الإيرانية، وتدمير عددٍ من المسيرات الإسرائيلية في السماء.

وقال المتحدث باسم الوكالة حسن داليريان، عبر منصة إكس، إنّ أنظمة الدفاع الجوي نجحت من تدمير معظم المسيرات الإسرائيلية التي استهدفت المناطق الإيرانية، مؤكدا أنّه لا توجد أي تقارير عن هجوم صاروخي في الوقت الراهن.

سماع دويّ انفجارات قرب مدينة أصفهان

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة «إرنا»، بعدم وقوع أضرار في إيران، بعد التقارير التي وردت عن سماع دويّ انفجارات قرب مدينة أصفهان، فجر اليوم الجمعة، موضحة أن الانفجارات التي سُمع دويها ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية للمسيرات الإسرائيلية.

وذكرت الوكالة: «بعد تفعيل الدفاع الجوي في بعض مناطق البلاد، تُشير التقارير إلى عدم وجود أضرار بالغة أو انفجارات كبيرة ناجمة عن تأثير أيّ تهديد جوّي».

المنشآت النووية آمنة

وأضافت الوكالة أنّه في محافظة أصفهان بوسط البلاد، لم يلحق أي ضرر بالمنشآت المهمة، وخصوصًا المنشآت النووية، وقالت إنّها آمنة تمامًا، ولم يتم الإبلاغ عن أي حوادث هناك.