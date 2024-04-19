إيران تعلن فتح مجالها الجوي وإلغاء القيد على المطارات بعد التصدي لهجوم إسرائيل

بعد فترة وجيزة من الهجوم الإسرائيلي على إيران والذي بسببه أعلنت طهران عن حالة التأهب القصوى، وإغلاقها لمجالها الجوي وتعليق الرحلات في عدد من مطارات الدولة من ضمنهم مطاري طهران وأصفهان، أعلن الطيران المدني الإيراني إلغاء القيود على المطارات، وفتح المجال الجوي الإيراني مرة أخرى، بعد صد الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر اليوم الجمعة وفقا لـ«القاهرة الإخبارية».

الطيران المدني الإيراني يعلن عودة نشاطه الطبيعي

وأعلن الطيران المدني الإيراني عن عودة النشاط الطبيعي بعد أمر السلطات بفتح المجال الجوي مرة أخرى بعد غلقه لفترة وجيزة جراء الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف عدة مناطق في العمق الإيراني، وخاصة في مدينة أصفهان.

وأكد الطيران المدني الإيراني أنه تم إلغاء القيود على المطارات، معلناً عن السماح لشركات الطيران بتنفيذ رحلات مجدولة عدا منطقتي شيراز وأصفهان، وذلك بعد تصدي وكالة الفضاء الإيرانية للهجوم الإسرائيلي، التي قالت إن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم الإسرائيلي المحدود، وأسقطت عددًا من المسيرات المعادية.

وفي بداية يوم الجمعة استهدف الاحتلال الإسرائيلي العمق الإيراني لأول مرة لتأخذ الحرب بين إيران وإسرائيل منحى مختلف وذلك على ضوء التصعيد الذي بدأ في الأول من أبريل على خلفية شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة على القنصلية الإيرانية في سوريا.