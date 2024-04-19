«تسنيم الإيرانية»: إلغاء قيود حركة الطيران الداخلي والخارجي كتب: شريف سليمان 08:59 ص | الجمعة 19 أبريل 2024 إيران أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية، إلغاء قيود حركة الطيران الداخلي والخارجي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: حدث ليلا.. إسرائيل تهاجم إيران بطائرات مسيرة وطهران تهدد بالرد «فيديو» إيران تعلن فتح مجالها الجوي وإلغاء القيد على المطارات بعد التصدي لهجوم إسرائيل «إيران»: مفاعل ديمونة النووي لم يكن ضمن أهدافنا العسكرية في الهجوم على إسرائيل ارتفاع أسعار الذهب الفورية عالميا بعد تقارير حول انفجارات في إيران مسؤول أمريكي لـCNN: الهدف من ضربة إسرائيل داخل إيران ليس نوويا رويترز: إسرائيل أخبرت واشنطن بالهجوم على إيران قبل تنفيذه إيران قيود الطيران إسرائيل بقلم شريف سليمان