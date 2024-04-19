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«تسنيم الإيرانية»: إلغاء قيود حركة الطيران الداخلي والخارجي

كتب:

شريف سليمان
08:59 ص | الجمعة 19 أبريل 2024
إيران

إيران

أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية، إلغاء قيود حركة الطيران الداخلي والخارجي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

 

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بقلم شريف سليمان