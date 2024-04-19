فيلم شقو يواصل تصدر إيرادات شباك التذاكر.. كم حقق في آخر 24 ساعة؟

منافسة قوية يشهدها شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، منذ انطلاق موسم أفلام عيد الفطر، بمشاركة عدد من الأعمال المميزة لعدد من نجوم الصف الأول، من بينها فيلم شقو للفنان عمرو يوسف.

فيلم شقو يتصدر شباك التذاكر

نجح فيلم شقو في احتللا صدارة شباك التذاكر منذ اليوم الأول من طرحه، وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن أنه تمكن من الحفاظ على المركز الأول أمس الخميس، بإيرادات 2 مليون جنيه.

فيلم شقو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم عمرو يوسف وأمينة خليل ومحمد ممدوح ودينا الشربيني ويسرا، تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.