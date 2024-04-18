فيلم «شقو» يحقق 1.2 مليون جنيه في شباك التذاكر خلال 24 ساعة

يواصل فيلم «شقو» بطولة الفنان عمرو يوسف تصدره إيرادات شباك التذاكر، وسط منافسة كبيرة مع 3 أفلام أخرى، وهي: «فاصل من اللحظات اللذيذة، وعالماشي، وأسود ملون».

إيرادات فيلم شقو

وكشف مدير التوزيع السينمائي، محمود الدفراوي لـ «الوطن»، أن فيلم شقو حقق إيرادات بلغت مليون و209 ألفًا و202 جنيهات، خلال 24 ساعة، محتلا المركز الأول في شباك التذاكر، بعد أول أسبوع من طرحه بدور العرض.

وانطلق عرض فيلم شقو بعد 3 سنوات من فترة التحضيرات والتصوير، الذي يشهد العديد من مشاهد الأكشن بتقنيات عالية بتوقيع المخرج كريم السبكي، إلى جانب ظهور عدد كبير من أبطاله بأدوار جديدة عليهم لأول مرة، مثل الفنانة أمينة خليل، التي تؤدي دور راقصة، وغيرها.

أبطال فيلم شقو

فيلم شقو من بطولة عمرو يوسف، أمينة خليل، محمد ممدوح، دينا الشربيني، يسرا، وآخرين من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.