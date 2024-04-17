إيرادات ضخمة وإشادات جماهيرية.. مكاسب عمرو يوسف من فيلم شقو

تصدر فيلم «شقو» للمخرج كريم السبكي، بطولة عمرو يوسف، قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر بتحقيقه لـ42 مليون و589 ألفا و428 جنيها، في الأسبوع الأول من عرضه، وفقا لبيانات الإيرادات الصادرة من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وسجل عمرو يوسف بفيلم «شقو» رقما قياسيا باسمه، في تحقيق أعلى إيراد يوم يومي في تاريخ السينما، ضمن أفلام موسم عيد الفطر، بعد أن حقق 9 ملايين و819 ألف جنيه في ثاني أيام العيد، حسبما أعلن «الدفراوي».

وحظى الفيلم بإشادات جماهيرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحد الأشخاص على الفيلم قائلاً: «شقو فيلم تجاري جميل جدا، محترم الحتة بتاعته ومنفذها صح، والناس كلها مبسوطة منه، الأكشن في الفيلم ده من أحسن الحاجات اللي شفتها معمولة بشغل جميل ونضيف».

آراء الجمهور في فيلم شقو

علقت فتاة آخرى على الفيلم قائلة: «أيه يا جماعة اللذاذة والحلاوة دي، فيلم شقو فيه كوميديا ممتعة جدا، وأكشن محترم ومختلف عن اللي متعودين عليه، بالنسبة للأبطال مفيش حد إلا ونجم لايق في الدور بتاعه وعامله حلو، فيلم مناسب جدا للعيد.. ادخلوه هتنبسطوا».

أبطال فيلم شقو

شارك في بطولة فيلم «شقو» محمد ممدوح، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، وكوكبة من النجوم، من إنتاج أحمد السبكي.