«الأرصاد»: تحسن كامل في الأحوال الجوية اليوم.. والحرارة تسجل 29 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ فصل الربيع يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة وتغيرات كبيرة في حالة الجو من يوم لآخر.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين: «من المتوقع أن تستقر الأحوال الجوية اليوم بشكلٍ كبير وأن تشهد البلاد تحسنًا كاملا في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «الطقس في فترة النهار سيكون حارا وقيم درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية أو أعلى من المعدلات بنحو درجة إلى 2 درجة».

وواصلت: «العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار من المتوقع أن تسجل 29 درجة مئوية وبالتالي سيكون الطقس حارا نهارا في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والمناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد».