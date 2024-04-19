موعد صلاة الجمعة اليوم في كل المدن والمحافظات

كشفت الهيئة العامة المصرية للمساحة، عن موعد صلاة الجمعة اليوم 19 أبريل 2024، في كل المدن والمحافظات المصرية.

وفي السطور التالية نستعرض موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 19 أبريل، في مختلف المدن والمحافظات ليتسنى للجميع الذهاب إلى المسجد مبكرا والاستماع لخطبة الجمعة.

موعد صلاة الجمعة اليوم

ويأتي موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 19 أبريل، كما يلي:

موعد صلاة الجمعة في القاهرة الساعة 11:54 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية الساعة 11:59 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 11:42 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الغربية الساعة 11:55 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في بني سويف الساعة 11:55 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 11:56 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 11:54 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 11:52 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 11:48 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر الساعة 11:49 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في أسوان الساعة 11:48 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الفيوم الساعة 11:56 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية الساعة 11:53 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 12:10 مساء.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 11:55 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في البحيرة الساعة 11:58 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 11:50 صباحا.

موعد صلاة الجمعة في دمياط الساعة 11:52 صباحا.