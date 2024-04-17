«الأوقاف» تعلن 5 موضوعات لصلاة الجمعة خلال شهر مايو

نشرت وزارة الأوقاف على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عناوين مواضيع خطب صلاة الجمعة خلال شهر مايو 2024، الذي يتضمن 5 جمعات.

عناوين خطب صلاة الجمعة خلال مايو

وجاءت عناوين خطب صلاة الجمعة، كالتالي:

- خطبة الجمعة الأولى: أمانة العامل والصانع وجزاؤها.

- خطبة الجمعة الثانية: التنمر وأثره المدمر للفرد والمجتمع.

- خطبة الجمعة الثالثة: واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة.

- خطبة الجمعة الرابعة: ما على الحاج قبل سفره.

- خطبة الجمعة الخامسة: حق الله في المال.

وفي سياق آخر، شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، تكريم شركاء النجاح في الشهر الكريم من موفدي الأوقاف من الأئمة والقراء بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك بحضور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، ومحمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة.

وفي كلمته، رحب وزير الأوقاف بالحضور، مؤكدًا أن رمضان هذا العام كان عامًا استثنائيًّا في الداخل والخارج، فكما أدى الموفدون دورًا مهما في الخارج، أدى زملاؤهم الأئمة في الداخل أداءً غير مسبوق، حدثت فيه حالة من الرضا والإقبال غير مسبوقة، فضلا عن السكينة والطمأنينة، متمنيا أن تستمر هذه الحالة على مدار العام، سواء على مستوى المقارئ أو الابتهالات أو الجانب الدعوي.

تكريم القراء والمبتهلين

وأشار إلى أنه جرى تكريم القراء والمبتهلين، كما تم رفع معاشات القراء من مليوني إلى 3 ملايين جنيه في العام، ورفع جائزة الأسر القرآنية من 750 ألف جنيه إلى مليون وخمسين ألفًا للأسرة القرآنية الأولى، وزيادة مجمل جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم إلى عشرة ملايين وستمائة وخمسين ألف جنيه، على أمل أن تكون هناك زيادات أخرى قبل موعد انطلاق المسابقة المقبلة.