تحويلات مرورية لتوصيل المرافق لأرض المسبك الآلي في مدينة نصر

تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع مشروع توصيل الصرف الصحي لأرض المسبك الآلي بجنوب مدينة نصر، بداية من مساكن المسبك الآلي وصولًا لمحور شنزو آبي على ثلاث مراحل، يتم خلالها تنفيذ أعمال الغلق الكلي بمرحلتين للاتجاه القادم من المحور وتحويل حركة المرور بالاتجاه الآخر، وذلك لمدة ثلاثة أشهر ليلًا ونهارًا اعتبارًا من الساعة 12 صباح الغد السبت.

ومن جهتها، تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.