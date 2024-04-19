«الطاقة الذرية» تعرض 18 بحثا جديدا بالندوة الدولية الثلاثين حول تفاعل النيوترونات

أعلنت هيئة الطاقة الذرية، ختام الندوة الدولية الثلاثون حول تفاعل النيوترونات مع النوى، والتي أقيمت بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الدكتورأيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مدة فعاليات الندوة

وأشارت الهيئة، إلى أن الفعاليات استمرت على مدار 4 أيام، ونظمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، وجامعة XJTU بالصين، ومعمل فرانك لفيزياء النيوترونات.

محاور الندوة

شملت محاور الندوة الخصائص الأساسية للنيوترون، والتفاعلات المتوسطة والسريعة المستحثة بالنيوترونات، والتقنيات النووية والتحليلية ذات الصلة في علوم البيئة والمواد، وتناقش الجلسات كذلك مصادر النيوترونات المتقدمة والتجارب المستقبلية.

المشاركون بالندوة

شارك في الندوة 208 باحثين يمثلون عدد 21 دولة، بينهم 75 مشاركاً بالحضور من «روسيا، مصر، والصين»، بالإضافة إلى 85 مشاركا أونلاين، كما حضر 48 مشاركاً في مدينة لانتشو في الصين.

ويجدر الإشارة بأن الندوة قد عقدت بالتوازي في 3 دول، هي «دوبنا في روسيا، شرم الشيخ في مصر، لانتشو بالصين».

عرض أحدث الأبحاث والنتائج في مجالات ومحاور الندوة

صرح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، في حفل ختام الندوة بأن الهيئة قامت بمشاركة كبيرة في الندوة بعدد 18 من شباب الباحثين، من إجمالي 23 باحثا مصريا، وقاموا بعرض أحدث الأبحاث والنتائج في مجالات ومحاور الندوة.

وأشار الحاج، إلى أن نتائج الندوة تؤكد على أهمية التعاون بين هيئة الطاقة الذرية وجميع المراكز والجهات العلمية، وكذلك تميز شباب الباحثين بالهيئة في هذا المجال، مع التأكيد على الدور الذي قامت به أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في تنظيم الندوة.

تعزيز التعاون المستقبلي

وكان من أبرز نتائج الندوة، هو إنشاء منتدى للعلماء والمهندسين لعرض إنجازاتهم ومشاركة أفكارهم، وتعزيز التعاون المستقبلي في مجالات التفاعلات النيوترونية وتطبيقاتها، كما تم الاتفاق على قيام اللجنة المنظمة بعرض جميع الأعمال البحثية على لجنة تحكيم متخصصة وسيتم نشر أعمال مختارة في مجلة فيزياء الجسيمات الأولية والنوى الذرية.