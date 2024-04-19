413 مدرسة تعليم صناعي تقدم خدمات صيانة ومنتجات بأسعار تنافسية

شاركت 413 مدرسة صناعية على مستوى الجمهورية، في مشروع «رأس المال الدائم»، إذ تقدم العديد من خدمات الصيانة والمنتجات التي يجري تسويقها للمجتمع بأسعار منافسة، ومنها تخصص نجارة الأثاث وخرط الخشب والتطعيم والماركتري وتشمل إنتاج حجرات نوم وحجرات سفرة وكراسي وقطع أثاث كاملة، وكذلك مقتنيات من منتجات التخصصات الحفر والخرط والتطعيم مثل (علب حفظ المجوهرات وعلب المناديل الورقية ولوح وآيات قرآنية وترابيزات مخروطة ومطعمة وحامل مصحف وطاولات لعب وبراويز للآيات والصور وغيرها).

تخصص الملابس الجاهزة

من ضمن التخصصات، الملابس الجاهزة ويجري من خلالها إنتاج الزي المدرسي للمدارس الخاصة والرسمية والأميرية وزي التربية العسكرية والتربية الرياضية والأعلام والشارات والأوشحة وغيرها.

التخصصات المعدنية

إضافة إلى التخصصات المعدنية التي تنتج مشغولات متنوعة مثل تأمين وصيانة وتنفيذ مظلات معدنية لبعض المدارس التجريبية والخاصة وتنفيذ استاندات وأرفف معدنية وتنفيذ سور أكشاك الكهرباء وأبواب مجلدة بالصاج ومقاعد لطلبة المدارس الإعدادي والثانوي والابتدائي.

أما التخصصات الزخرفية فشملت تنفيذ منتجات على خامات مختلفة مثل الخشب والزجاج والفخار بمقاسات مختلفة وبطرق متنوعة في التنفيذ مثل البارز والغائر والمجسم والشفاف والتصوير وباستخدام الألوان المختلفة مثل ألوان الزيت وألوان الزجاج والمساحيق المعدنية بمختلف أنواعها، وكذلك جميع المطبوعات والدعاية، وأعمال الدهانات وتزيين أسوار المدارس وتزيين الميادين.

وشملت أيضا التخصصات البحرية، إذ تعمل في صيد الأسماك من خلال بعض المراكب الموجودة ببعض المدارس في المحافظات الساحلية (البحر الأحمر – دمياط – الإسكندرية – بورسعيد).

تقديم الخدمات البيئية

وتعد مدارس سيدي سالم الصناعية العسكرية بنين، ودسوق الصناعية العسكرية بنين، وفوه الصناعية العسكرية بنين، وبيلا الصناعية العسكرية بنين، وكفر الشيخ الصناعية العسكرية، وكفر الشيخ الزخرفية العسكرية من أكثر مدارس التعليم الفني الصناعي تميزا في الإنتاج وتقديم الخدمات للبيئة المحيطة وفقا لمؤشرات نجاح مشروع رأس المال.