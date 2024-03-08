اسمها يملأ أسوار المدارس.. صدفة تنافس حوت الكيمياء ووحش الفيزياء

خلطة كوميدية، تقدمها الفنانة ريهام حجاج في مسلسلها الجديد صدفة، الذي تشارك به في السباق الرمضاني هذا العام، وتجسد فيه شخصية دور فتاة تعمل مدرسة تاريخ، وتتعرض لكثير من المشكلات في حياتها، وتشعر أنها بلا هدف.

صدفة تنافس حوت الكيمياء ووحش الفيزياء

وروجت الفنانة ريهام حجاج لمسلسل صدفة من خلال ظهورها في مقطع فيديو بتقنية الـ«REEL» نشرته الصفحة الرسمية لقناة «الحياة» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قالت فيه وهي متقمصة شخصية «صدفة»: «مفيش سور فيكي يا جمهورية إلا وعليه اسم ميس صدفة، عايزين تعرفوا أيه السبب؟.. في رمضان هتعرفوا».

ونشرت قناة «الحياة»، مقطع الفيديو للفنانة ريهام حجاج، مُعلقة: «سور مدارس مصر كلها عليها اسم ميس صدفة.. صدفة أشهر من النار على علم، وهتنافس حوت الكيمياء ووحش الفيزياء».

البرومو الدعائي لمسلسل صدفة

ونشرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، البرومو الدعائي لمسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، والذي أوضح أن المسلسل يأتي بخلطة كوميدية مميزة.

أحداث مسلسل صدفة

وتدور أحداث مسلسل صدفة في إطار كوميدي حول فتاة تحمل اسم «صدفة عجيبة»، تعمل ميس داخل إحدى المدارس، واعتمدت «لوك» مختلف، ليكشف عن طبيعة شخصيتها باعتبارها فتاة شعبية من طبقة متوسطة، ويشارك في العمل عدد من النجوم الكبار، أبرزهم خالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب وغيرهم، ويأتي العمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.