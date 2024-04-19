منذ 4 سنوات.. ماذا قال أحمد السعدني لوالده في آخر ظهور له؟

كان الفنان أحمد السعدني مقلّ في ظهور الإعلامي والده الفنان الراحل صلاح السعدني، جاء ذلك بناء على اختيار والده الذي قرر الابتعاد عن الأضواء، ليقضي أيامه مع أسرته وأحفاده.

أخر ظهور لـ صلاح السعدني مع نجله أحمد

ونشر الفنان أحمد السعدني آخر صورة له مع والده منذ 4 سنوات، تحديداً يوم 24 يناير لعام 2020، وظهر من خلالها أمام البحر وكان صلاح السعدني يرتدي نضارة صفراء كنوع من الدعابة مع الجمهور كعادته، وعلق عليها قائلاً «العمدة بيصبح».

تعليقات الجمهور لـ صلاح السعدني

وتوالت عليه التعليقات من محبيه، حيث جاءت إحدى التعليقات على منشور أحمد السعدني، «صباح الصحة والعافية لجناب العمدة قبل يومين انتهيت من مشاهدة الأجزاء الخمسة لمسلسل ليالي الحلمية فنان محبوب وشخصية خفيفة ظل» وتعليق آخر«أخر مسلسل عمله كان القاصرات، قد إيه تمثيله كان هادي ومتقن وعظيم، صلاح السعدني ممثل بيعرف يختار أعماله، ما بيطلعش عمال على بطال بس لما بيطلع بيقعد الكل على جنب».