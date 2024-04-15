«الكهرباء» تستعد لتأمين تغذية مباراة الزمالك والأهلي.. 8 ماكينات طوارئ

يتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونائبه المهندس أسامة عسران، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة استعدادات شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي، والمقرر إقامتها في تمام الساعة 7 مساء اليوم، ضمن مؤجلات الجولة 10 من مباريات الدوري المصري 2024.

تأمين التغذية الكهربائية من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية

وأكّد المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أنَّ الأجهزة الفنية بالشركة ستنتهي من إجراء التجارب النهائية لتأمين التغذية الكهربائية، لمباراة الزمالك والأهلي من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية، في تمام الساعة 5 عصر اليوم، إضافة إلى التأكّد من تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري وغرف خلع الملابس للفرق والحكام.

مراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى استاد القاهرة

وأضاف «عفيفي» لـ«الوطن» أنَّه سيتمّ مراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى استاد القاهرة الدولي وأعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد، إضافة إلى إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الملعب، قبل انطلاق اللقاء مع تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء منها جزء على الشبكة و3 أخرى على 3 مولدات.

تدعيم الاستاد بـ8 ماكينات طوارئ

وأوضح أنَّه جرى تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية للملعب والاستاد والمنطقة المحيطة بالكامل، لافتا إلى أنَّه جرى تدعيم استاد القاهرة الدولي بـ8 ماكينات طوارئ إضافة إلى 2 ماكينة للبث المباشر وماكينة احتياطي ومولدات بقدرات كهربائية مختلفة لتأمين استقرار تغذية التيار.