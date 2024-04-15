رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«الكهرباء» تستعد لتأمين تغذية مباراة الزمالك والأهلي.. 8 ماكينات طوارئ

كتب:

سلامة عامر
02:30 م | الإثنين 15 أبريل 2024
مباراة الاهلي والزمالك ارشيفية

مباراة الاهلي والزمالك ارشيفية

يتابع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ونائبه المهندس أسامة عسران، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة استعدادات شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي، والمقرر إقامتها في تمام الساعة 7 مساء اليوم، ضمن مؤجلات الجولة 10 من مباريات الدوري المصري 2024.

تأمين التغذية الكهربائية من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية

وأكّد المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أنَّ الأجهزة الفنية بالشركة ستنتهي من إجراء التجارب النهائية لتأمين التغذية الكهربائية، لمباراة الزمالك والأهلي من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية، في تمام الساعة 5 عصر اليوم، إضافة إلى التأكّد من تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري وغرف خلع الملابس للفرق والحكام.

مراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى استاد القاهرة

وأضاف «عفيفي» لـ«الوطن» أنَّه سيتمّ مراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى استاد القاهرة الدولي وأعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد، إضافة إلى إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الملعب، قبل انطلاق اللقاء مع تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء منها جزء على الشبكة و3 أخرى على 3 مولدات.

تدعيم الاستاد بـ8 ماكينات طوارئ

وأوضح أنَّه جرى تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية للملعب والاستاد والمنطقة المحيطة بالكامل، لافتا إلى أنَّه جرى تدعيم استاد القاهرة الدولي بـ8 ماكينات طوارئ إضافة إلى 2 ماكينة للبث المباشر وماكينة احتياطي ومولدات بقدرات كهربائية مختلفة لتأمين استقرار تغذية التيار.

اقرأ المزيد:

القاهرة الكبرى تبدأ تنفيذ خطة أحمال الكهرباء.. اعرف موعد كل منطقة

جدول تخفيف أحمال الكهرباء بمراكز ومدن وأحياء المحافظات الساحلية

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية.. اعرف المواعيد الرسمية (صور)

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في محافظات القناة والمدن الجديدة

ماكينات طوارئ لتامين التغذية الكهربائية خلال مباراة الزمالك والإسماعيلي

تقوية التغذية الكهربائية لتشغيل مبان إضافية في المستشفى الجامعي بأسيوط

تأمين التغذية الكهربائية في جميع المحافظات لمشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

وزير الشباب والرياضة يناقش الطروحات الاستثمارية لتطوير هيئة استاد القاهرة

وزارة الشباب والرياضة تعلن قرار إعادة تشكيل هيئة استاد القاهرة

مدير بطولة أفريقيا لليد: صالات استاد القاهرة جاهزة لاستضافة المباريات
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.