«القاهرة الإخبارية»: المغرب العربي يواجه خطر الجفاف.. والزراعة الأكثر تضررا

«الجفاف ظاهرة تحاصر العديد من دول العالم»، بهذه الكلمات استهل تقرير متلفز أعدته قناة «القاهرة الإخبارية» عن أزمة ومشكلة الجفاف والتصحر العالمية بسبب ظاهرة التغير المناخي، والذي حمل عنوان «الزراعة في خطر.. أزمة جفاف تهدد دول المغرب العربي».

ووفقا للتقرير، فإنَّ خطر الجفاف الذي يهدد دول المغرب العربي، بات مقلقلاعلى النشاط الزراعي هناك، ليعتصر أراضي تلك المنطقة وسكانها، وذلك رغم هطول الأمطار في بعض المناطق هناك، إلا أنَّ امتلاء أجزاء من السدود لم يكف حاجتها للزراعة ومياه الشرب.

الزراعة في المغرب مهددة للموسم السادس

وأوضح التقرير، أن «المملكة المغربية تواجه جفافا يهدد الزراعة للموسم السادس على التوالي، في ظل الحرارة المتصاعدة نتيجة الاحتباس الحراري العالمي، لتتراجع مساحة الأراضي التي يجري ريها بالسدود، بل وحتى يناير الماضي شهدت المملكة تراجعا في كميات الأمطار بنسبة 75% ليتفاقم الوضع مع تبخر المياه المخزنة في السدود، في ضوء ارتفاع معدل الحرارة 1.8%».