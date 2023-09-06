خبير زراعي: «قمح 1002» يحقق إنتاجية تصل لـ30 أردبا ويقاوم الجفاف والملوحة

كشف الدكتور هاني البرهاني، أستاذ متفرغ بمركز بحوث القمح بمحطة بحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، عن صنف تقاوي قمح جديد يحقق إنتاجية فائقة تتخطى نحو 30 أردب قمح، كما أنه يقاوم الجفاف والملوحة بالتربة الزراعية، موضحاً أن هذا الصنف من تقاوي القمح يسمى «1002»، وهو من أفضل تقاوي محاصيل القمح التي تحقق عوائد من حيث الإنتاجية ممتازة للغاية.

زراعة محصول القمح

وأوضح البرهاني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تقاوي القمح الجديدة «1002»، تصلح زراعتها في التربة الطينية، والتربة الرملية الخفيفة، علاوة على أنها تتحمل التغيرات المناخية وتعطي أفضل إنتاجية للمزارعين في أراضينا السمراء العافية، حيث يكون أفضل موعد لزراعة القمح من منتصف شهر أكتوبر حتى منتصف شهر نوفمبر.

زراعة القمح في كفر الشيخ

وأشار إلى أن محافظة كفر الشيخ، تتميز بالزراعات الحقلية مثل القمح، والذي يزرع بكميات كبيرة في شتى ربوع المحافظة، وذلك خلال موسم الزراعة الجاري 2023.

الجدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ تستهدف زراعة نحو 230 ألف فدان بزيادة بلغت 10%، عن موسم الزراعة بالعام الماضي والذي كان قد بلغ 214 ألف فدان قمح.