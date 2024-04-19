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دراما المتحدة

وصول جثمان صلاح السعدني إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
02:59 م | الجمعة 19 أبريل 2024
صلاح السعدني

صلاح السعدني

وصل منذ قليل، جثمان الفنان الراحل صلاح السعدني، إلى مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، ورافق الجثمان ابنه أحمد، وابنته ميريت، استعدادا لأداء صلاة الجنازة، بحضور عدد كبير من الفنانين والأقارب والأصدقاء.

وفاة صلاح السعدني 

وكان أول من أعلن خبر وفاة صلاح السعدني، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إذ نشر عبر «إنستجرام»، صورة لصلاح السعدني، وعلق عليها: «البقاء لله.. الفنان الكبير صلاح السعدني».

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