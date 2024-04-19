وصول جثمان صلاح السعدني إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة

وصل منذ قليل، جثمان الفنان الراحل صلاح السعدني، إلى مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، ورافق الجثمان ابنه أحمد، وابنته ميريت، استعدادا لأداء صلاة الجنازة، بحضور عدد كبير من الفنانين والأقارب والأصدقاء.

وفاة صلاح السعدني

وكان أول من أعلن خبر وفاة صلاح السعدني، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إذ نشر عبر «إنستجرام»، صورة لصلاح السعدني، وعلق عليها: «البقاء لله.. الفنان الكبير صلاح السعدني».