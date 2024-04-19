يستعد آلاف الطلاب والطالبات لأداء امتحانات نهاية العام، بعدما جرى إعلان جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 بمحافظة الفيوم، حيث تنطلق مطلع شهر مايو المقبل بحسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم، إذ تستمر لنحو 5 أيام متصلة، كما يتضمن الجدول ضوابط امتحانات الترم الثاني 2024 وتفاصيل امتحانات المستوى الرفيع.

تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 محافظة الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وجاء جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 محافظة الفيوم، بحسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم كالآتي:

الخميس 9 مايو 2024.. امتحان مادة اللغة العربية والخط الإملاء لمدة ساعتان ونصف، بدءًا من 8:30 وحتى11:00 صباحًا، على أن تخصص عشرون دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء.

السبت 11 مايو 2024.. امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعة ونصف، بدءًا 8:30 وحتى 10:00 صباحًا، ثم يحصل الطلاب على استراحة ربع ساعة، يليه امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف، بدءًا من 10:15 وحتى 11:45 صباحًا.

الأحد 12 مايو 2024.. امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف، إذ يبدأ 8:30 ويستمر حتى 10:00 صباحًا، ثم يحصل الطلاب على استراحة لمدة ربع ساعة، يليه امتحان مادة تكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف بدءًا من 10:15 وحتى 11:45 صباحًا.

الإثنين 13 مايو 2024.. امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف بدءًا من 8:30 وحتى 10:00 صباحًا، ثم يحصل الطلاب على استراحة 15 دقيقة. يليه امتحان المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف بدءًا من 10:15 حتى 11:45 صباحًا.

الثلاثاء 14 مايو 2024.. امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف بدءًا من :30 صباحًا وحتى 10:00 صباحًا.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي أزهر

وأعلنت منطقة الفيوم الأزهرية، جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 أزهر كما يلي:

السبت 20 أبريل 2024.. امتحان مادة القرآن الكريم من 9:00 وحتى 11:00 صباحًا.

الأحد 21 أبريل 2024.. امتحان مادة التربية الإسلامية بدًا من 9:00 وحتى 10:30 صباحًا، يليه امتحان الدراسات الاجتماعية من 11:00 وحتى 12:30 ظهرًا.

الإثنين 22 أبريل 2024.. امتحان اللغة العربية والخط والإملاء بدءًا من 9:00 وحتى 11:30 صباحًا.

الثلاثاء 23 أبريل 2024.. امتحان اللغة الإنجليزية من 9:00 حتى 10:30 صباحًا، يليه امتحان المستوى الرفيع للمعاهد الأزهرية النموذجية والخاصة فقط، من 11:00 حتى 12:30 ظهرًا.

الأربعاء 24 أبريل 2024.. امتحان الرياضيات يبدأ من 9:00 حتى 1030 صباحًا، يليه امتحان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 11:00 حتى 12:30 ظهرًا.

السبت 27 أبريل 2024.. امتحان العلوم من 9:00 حتى 10:30 صباحًا، يليه المهارات المهنية من 11:00 حتى 12:30 ظهرًا.